“صحينا ياسينا” تشعل حماس جمهور مسرح ساحة الهناجر

أشعل العرض المسرحى “صحينا ياسينا”، أمس الاثنين، حماس جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وردد الجمهور أغانى المسرحية مع أبطال العرض .

ويقدم فى الثامنة مساء يوميا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، أوبريت “الليلة الكبيرة”، والعرض المسرحى “صحينا يا سينا” فى الفترة من ١٥ حتى ١٨ نوفمبر الجارى، وذلك ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .

تبدأ الحفلات بعزف السلام الجمهورى، يليه يستمتع جمهور المسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت “الليلة الكبيرة” من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

عقب ذلك استراحة لمدة ربع ساعة، ثم تعرض مسرحية “صحينا يا سينا” من إنتاج فرقة الساحة المسرحية برئاسة الفنان عصام الشويخ، وتدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومايقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، تأليف وأشعار خميس عز العرب، موسيقي وألحان حاتم عزت، البطولة للفنانين ” خالد محمود، رندا إبراهيم، محمد عبد الوهاب، حسام رامي، باسم رمسيس، إبراهيم النعماني، تمثيل وغناء حاتم عزت”، ونجوم فرقة الساحة المسرحية، ملابس د. نهى دراج، هيئة الإخراج شريف عزت وعيد مسعد، مخرج منفذ نادية الشويخ، إخراج عصام الشويخ .

أشعل العرض المسرحى “صحينا ياسينا”، أمس الاثنين، حماس جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وردد الجمهور أغانى المسرحية مع أبطال العرض .

ويقدم فى الثامنة مساء يوميا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، أوبريت “الليلة الكبيرة”، والعرض المسرحى “صحينا يا سينا” فى الفترة من ١٥ حتى ١٨ نوفمبر الجارى، وذلك ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار .

تبدأ الحفلات بعزف السلام الجمهورى، يليه يستمتع جمهور المسرح برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت “الليلة الكبيرة” من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

عقب ذلك استراحة لمدة ربع ساعة، ثم تعرض مسرحية “صحينا يا سينا” من إنتاج فرقة الساحة المسرحية برئاسة الفنان عصام الشويخ، وتدور أحداث العرض حول بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومايقدمونه من تضحيات فى سبيل أمن وسلامة الوطن، تأليف وأشعار خميس عز العرب، موسيقي وألحان حاتم عزت، البطولة للفنانين ” خالد محمود، رندا إبراهيم، محمد عبد الوهاب، حسام رامي، باسم رمسيس، إبراهيم النعماني، تمثيل وغناء حاتم عزت”، ونجوم فرقة الساحة المسرحية، ملابس د. نهى دراج، هيئة الإخراج شريف عزت وعيد مسعد، مخرج منفذ نادية الشويخ، إخراج عصام الشويخ .