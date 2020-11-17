لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تستقر على 14 لجنة نوعية

استقرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في مسودتها الأخيرة التي انتهت منها لجنة الصياغة، على أن تشكل اللجان النوعية للمجلس من 14 لجنة برلمانية، وإضافة نص يجيز زيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يرى المجلس.

وتشمل اللجان الواردة بمسودة اللائحة: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخُطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة السياحة والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الدينية.

على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ويتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويُعلن رئيسُ المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة، ويرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها، فيما حددت اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ اختصاصات كل لجنة نوعية.

وألزمت اللائحة الأعضاء بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنتخب كلُّ لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس. وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المترشحين بالتزكية.