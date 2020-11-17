رواية ” زرادوستار ” للكاتب سامح مبروك على قائمة الكتب المميزة في الشارقة للكتاب 

أصدر الكاتب والاديب سامح مبروك روايته الجديدة “زرادوستار- نبي أهل النار”، والتي صدرت عن دار الحلم حيث شاركت بها كرواية مصرية جديدة ومميزة في مهرجان الشارقة الدولى للكتاب الذي انتهى قبل أيام ولاقت صدى لافت للانتباه خلال المعرض .

ينقب الكاتب في روايته تلك عن الرسالات والأزمنة والشخصيات المنسية، ليزيح عنها التراب بحثًا عن شغف الإنسان المستمر في البحث عن إجابة هذا التساؤل، حيث يُعرج على ذلك الصراع الأزلي الذي يتجاذب الإنسان بين النور والنار منذ خلقه، في إطار يمزج بين التاريخ الإنساني والخيال الخصب بأسلوب مشوق للغاية.

ومن المنتظر أن تشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم .