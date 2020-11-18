لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر التقرير الثاني لمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات

في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.

ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد أصدر الجهاز التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 14.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية “بشهر أكتوبر 2020″، كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، اورانج 23%، اتصالات 11%، وى 1%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين شهري أكتوبر 2020 ومارس 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين ما يلي:

• زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17%، حيث بلغت 14.4 مليون محفظة إلكترونية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 12.3 مليون محفظة إلكترونية بمارس 2020.

• زيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 156%، حيث بلغت 9.9 مليون عملية الكترونية شهرياً بأكتوبر 2020 مقارنة 3.9 مليون عملية إلكترونية شهرياً بمارس 2020.

• زيادة عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بـــ 1.2 مليون عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيه.

• زيادة عدد عمليات الإيداع بنسبة 145%، حيث بلغت 1.9 مليون عملية إيداع بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 0.8 مليون عملية إيداع بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1264 جنيه.

• زيادة عدد عمليات السحب بنسبة 85%، حيث بلغت 1.2 مليون عملية سحب بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 0.7 مليون عملية سحب بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1855 جنيه.

• زيادة عدد عمليات شحن الرصيد (محمول / انترنت) باستخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 135%، حيث بلغت 2.7 مليون عملية شحن رصيد بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 1.1 مليون عملية شحن رصيد بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 29 جنيه.

• زيادة عدد عمليات المدفوعات الأخرى (والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي) بنسبة 155%، حيث بلغت 370 ألف عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 145 ألف عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 180 جنيه.

وجاءت أكثر 3 خدمات استخداماً من قبل المشتركين وفقاً لعدد المعاملات كالاتي:

1. التحويلات: أي تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 38% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

2. الإيداع والسحب النقدي من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلي للبنوك بنسبة بلغت 31% من إجمالي عدد العمليات شهرياً.

3. شحن رصيد (المحمول/الإنترنت): أي شحن رصيد الهاتف المحمول أو دفع فاتورة الانترنت بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 27% من إجمالي عدد العمليات شهرياً