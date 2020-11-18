خالد عيش: إعطاء أهمية لملف “القوى العاملة” بداية جيدة جدا في “الشيوخ”.. وهدفي تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة

علق النائب خالد عبداللطيف عيش ،عضو مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ،على ما إستقرت عليه لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ،أمس الثلاثاء ، في مسودتها الأخيرة التي انتهت منها لجنة الصياغة،بتشكل اللجان النوعية للمجلس من 14 لجنة برلمانية،ومن بينها “لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة” وإضافة نص يجيز زيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يرى المجلس،بأنه بداية إيجابية وجيدة جداً في توجهات “مجلس الشيوخ” ليس فقط في المناخ الديمقراطي والحوار المتميز خلال عمل لجنة الإعداد ،ولكن للرغبة في إتباع سياسات التطوير ومواكبة الأحداث بإستمرار ،وهو ما ظهر في اللجان المشكلة ،وإعطاء أهمية لملف “القوى العاملة ” ،وأيضا التأكيد على إضافة نص يجيز إستحداث لجان أخرى مستقبلاً ..

وحسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،قال “عيش”،أنه عندما تقدم بطلب رسمي منذ أيام إلى المستشار الجليل محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ،لإستحداث لجنة للقوى العاملة ،وفصلها عن لجنة القوى البشرية ،كان يهدف إلى أهمية لجنة القوى العاملة ، لتركز وتتابع وتختص بشكل أوسع بقضايا العمل والعمال المصريين في الداخل والخارج ،وتقدم لهم أفضل التشريعات التي تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة ،من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،من أجل الإستقرار في العمل ،وزيادة الإنتاج ،تماشياً مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إستقرار العمال ،والنهوض بالصناعة الوطنية ..

وأكد النائب خالد عيش على أن ملف العمل والعمال مليئ بالأحداث والتطورات فيما يخص قانون قطاع الاعمال العام ولائحته التنفيذية ،وكذلك مشروع قانون العمل ،إضافة إلى التشريعات التي تمس تأمينات ومعاشات وصحة الملايين من عمال مصر الشرفاء،ناهيك على ملفات العمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتثقيف والتوعية لعمال مصر لمواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج ،موضحاً أن هذه الملفات وغيرها سوف تكون محور إهتمامه خلال المرحلة المقبلة،و بناءً على معلومات ودراسات ورؤية علمية.