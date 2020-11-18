تنظيم ندوةعن” زيارة للتراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات” .. الأربعاء

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس ومقررها الدكتور محمود أبو النصر، وبالتعاون مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة “زيارة للتراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات”، وذلك في تمام الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر الحالي، وتقام الندوة بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (١٠١ شارع القصر العيني)

ويشارك بها كل من: الدكتور ممدوح عابدين أستاذ الجيولوجيا والإستشعار عن بعد بالهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛ ويقدم مداخلة بعنوان: ” التقنيات الحديثة ودورها في استكشاف الآثار وحماية التراث”، والدكتورة علا العجيزي أستاذ اللغة القديمة بكلية الآثار والعميد الأسبق لكلية الآثار جامعة القاهرة، وتقدم مداخلة بعنوان: “استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفائر الأثرية”، والدكتور فتحي صالح أستاذ الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة وسفير مصر الأسبق باليونسكو وعضو مجلس الثقافة والمعرفة؛ ويقدم مداخلة بعنوان: “التكنولوجيا الحديثة والتراث”، ويدير الندوة: الدكتور شريف قنديل مقرر مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة فينيس كامل جوده وزير البحث العلمي الأسبق.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة “أونلاين” عبر تطبيق زووم من خلال الرابط التالي:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/9337486358…

Meeting ID: 933 748 6358

Passcode: ASRT2020

كما تبث الندوةعبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA