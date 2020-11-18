حضور إعلامي دبلوماسي لحفل كتاب انا وحوا للكاتب خالد حسانين

شهدت قاعة الكلمه بساقية الصاوي حفل توقيع كتاب انا وحوا للكاتب والإعلامي خالد حسانين بمشاركه المخرجه والشاعرة السوريه اللبنانية هلا مراد .

شهد حفل التوقيع لفيف من رجال الإعلام والدبلوماسية علي رأسهم الاعلاميه السوريه سوزي عتقي والسفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجيه الأسبق

والكاتب الصحفي رمزي ابو العلا والكاتبه صفاء نوار رئيس تحرير موقع صدي البلد انجليش والإعلامية جيهان يحيي والمستشار بالبترول مهندس فتحي عبد الحميد والصحفي محمد االسنهوري والصحفيه رشا عمار والمحاميه مها ابو بكر الناشطة في مجال حقوق المرأة .

يناقش الكتاب اهم قضايا المرأة وعلاقتها بالرجل وتأثير الإعلام سلبا أو إيجابا علي القضيه والخلافات الزوجيه والخيانة وقضيه الزواج من أجنبيات الكتاب يعد الاول من نوعه في العالم العربي الذي يناقش علاقه الرجل بالمرأة من وجهتي النظر المشتركه ، قدمت وناقشت الندوة الاعلاميه هبه الزياد .