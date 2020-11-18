” النقل” : تداول 570 الف طن بضائع بموانئ البحر الاحمر اكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8 % وتفوق الصادرات بنسبة 36 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي

فى اطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع أعلنت هيئة موانىء البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 377 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات 202 الف طن بنسبة زيادة 36 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بالإضافة الى نسبة زيادة 15 % عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 175 الف طن وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا والسويس .

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 286 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 5 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 144 الف و500 طن و صادر 142 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 30 الف و500 طن بضائع بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 19 الف طن وصادر 11 الف و500 طن بضائع ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 22 الف طن بكمية وارد الف طن و صادر 21 الف طن بضائع ، وشهد ميناء الزيتيات وصول 10 الاف و500 طن بروبلين وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف و500 طن فوسفات .

ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة بتسهيل حركة الصادرات والواردات بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات وتعقيم الشاحنات وعدم تخزين السلع داخل الميناء والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالموانئ .