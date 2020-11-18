استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد “اليساندرو بيترليتشانو”، الناشر الروماني المتخصص في نقل الابداع العربي إلى اللغة الرومانية، وذلك بمناسبة صدور الطبعة الأولى من ترجمة إلى اللغة الرومانية لكتابي “شاهد على الحرب والسلام”، و”شهادتي” واللذين يتضمنانِ مذكرات أبو الغيط حول جولات الصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام، وكذا فترة توليه لوزارة الخارجية المصرية من 2004 وحتى 2011.

يُذكر أن كتابي أبو الغيط، الصادرين عن دار “نهضة مصر”، تُرجما لعددٍ من اللغات، أهمها الإنجليزية والاسبانية والصينية.

وقال أبو الغيط خلال استقباله الناشر الروماني وممثلاً عن السفارة الرومانية بالقاهرة إن العمل الذي تقوم به دار النشر الرومانية في التعريف بالثقافة العربية ومنتجاتها يُمثل إضافة حقيقية للعلاقات بين الشعوب، وجسراً مهماً للتواصل الثقافي والحضاري، مُتمنياً التوسع في الترجمة في الاتجاهين لإثراء هذا النوع من التواصل.