انطلاق مؤتمر “قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة”.. ٢٤ نوفمبر المقبل

ينطلق يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر حول أهم التطورات في قطاع الأعمال العام فى دورته الثالثة لمناقشة ابرز ما تم من اصلاحات و الرؤى المستقبلية الطموحة في مختلف القطاعات، ويعقد المؤتمر تحت عنوان (خطوات جريئة و رؤية واضحة ) تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام .

ويستعرض المؤتمر ماتحقق فعليا على ارض الواقع و ما تم من التطورات التكنولوجية و عملية الرقمنة والمستجدات في المشاركة مع القطاع الخاص كما يناقش المؤتمر معوقات التعديلات التشريعية في قانون قطاع الاعمال العام ، فضلا عن تأهيل و تدريب العمالة و المبادرات التي تمت في هذا المجال الفرص الاستثمارية في القطاعات المطروحة علي مجتمع الأعمال وخطط طرح حصص من الشركات في البورصة أو المستثمرين فضلا عن مشاكل الطاقة و تسعيرها و تأثيرها علي شركات القطاع و ماهي الحلول ؟

يأتى ذلك بالتزامن مع ما حققه قطاع الاعمال العام من خطوات جريئة في عملية الاصلاح علي ارض الواقع في العديد من الشركات القابضة و التابعة و هو ما سينعكس إيجاباً علي القطاع و الاقتصاد المصري .. كما بدأت وزارة قطاع الاعمال العام برسم خطط طموحة في العديد من القطاعات مثل السيارات و القطن و الغزل و النسيج و الفنادق و الحديد و التجارة الداخلية و تطوير الشركات الصناعية و الرقمنة و التحديث التكنولوجى و غيره.

يحظى المؤتمر سنويا باهتمام بالغ وحضور كبير من قبل قيادات وزارة قطاع الاعمال ورؤساء الشركات القابضة والتابعة والخبراء الاقتصاديين وقيادات العمل المصرفى واسواق المال ووسائل الاعلام المختلفة .