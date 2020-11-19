بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الطفل:39.2 مليون عدد الأطفال اقل من 18 سنة عام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس تقريرا حول الاوضاع التعليميه للاطفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذى يحتفل به يوم 20 نوفمبر من كل عام والذى يوافق إقرار الجمعية العامة الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959 ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة في حياة الانسان وضرورة الاهتمام بها اصدر الجهاز هذا البيان الصحفي لإلقاء الضوء على اهم المؤشرات الخاصة بالأطفال في مصر والعالم.

ومن أهم المؤشرات الاحصائية للأطفال على مستوى العالم:

تسببت جائحة كوفيد – 19 (كورونا) في صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل مما دفع الملايين من الأطفال إلى سوق العمل بسبب تلك الازمه، حيث يوجد نحو 152 مليون طفل في سوق العمل في الفئة العمرية (5 -17 سنة) منهم 73 مليون طفل يمارسون أعمالا خطرة.

48% ممن يعملون بالأعمال الخطرة في الفئة العمرية (5 – 11 سنة) بينما 28% في الفئة العمرية (12-14سنة) في حين أن 24% في الفئة العمرية (15 – 17 سنة).

71 % من عمالة الأطفال يعملون في المجال الزراعي (الصيد والعمل في الغابات ورعي الماشية وتربية الاحياء المائية، 17 % بالقطاع الخدمي، 12% بالقطاع الصناعي بما في ذلك التعدين.

اهم المؤشرات الإحصائية للأطفال في مصر وفقا لإحصاءات الجهاز:

عدد الأطفال اقل من 18 سنة وفقا لتقديرات السكان عام 2020:

بلغ عدد الأطفال في مصر 39.2 مليـــــون طفل (20.3 مليون طفل بنسبة 51.7%، 18.9مليون طفلة بنسبة 48.3%) وذلك في يوليو 2020.

بلغت نسبة الاطفال في الفئة العمرية(0 – 4 سنوات) 31.9%، بينما الاطفال في الفئة العمـــــــــرية (15-17سنة) فقد بلغت نسبهم 13.5% من إجمالي الأطفال الأقل من 18 سنة.

مؤشرات التعليم

التسرب من التعليم وفقا للنوع بين عامي (2017/2018- 2018/2019)

بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائيـــــــــة 0.3%من إجمالي المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث).

بينما بلغت 2.7 % في المرحلة الإعدادية من اجمالي المقيدين بهذه المرحلة (2.8% ذكور، 2.6% للإناث).

كثافة الفصول في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والإعدادي (2018/2019).

بلغت كثافة الفصل في التعليم قبل الابتدائي 36 تلميذ بالمدارس الحكومية مقابل 29 تلميذ بالمدارس الازهرية.

بينما بلغت كثافة الفصل 49 تلميذ/فصل بمرحلة التعليم الابتدائي بالمدارس الحكومية مقابل 31 تلميذ/فصل بالتعليم الأزهري.

اما التعليم الاعدادي فبلغت كثافة الفصل 45 تلميذ/فصل بالمدارس الحكوميــــــــــــــة، 28 تلميذ/فصل بالمدارس الأزهرية

المؤشرات الصحية

إصابات كورونا:

أعلنت وزارة الصحة والسكان ان نسبة إصابات الأطفال لأقل من 5 سنوات بفيروس كورونا في مصر بلغت 0,44% من اجمالي الإصابات.

اما للأطفال (5-9 سنوات) فبلغت 0,53% من إجمالي الإصابات في مصر.

وفيات الأطفال (وفقاً لإحصاءات المواليد والوفيات للجهاز عام 2019)

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع (الأقل من سنة) من 15.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2019 مقابل 15.4 طفل عام 2018.

بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 20.4 لكل ألف مولود حي عام 2019 مقابل 20 لكل ألف مولود حي عام 2018.

25.5% من وفيات الاطفال الرضع بسبب أمراض الجهاز الدوري، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي وباقي امراض الجهاز التنفسي 25.6% وذلك عـــــام 2019.

الرعاية الاجتماعية للأطفال:

عدد دور الحضانة التابعة للقطاع العام والاعمال العام 28 دار عام 2019 وسعتها 3303 طفل.

14687 دار حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ملتحق بها 1321482 طفل عام 2018.

بلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 33 دار وملتحق بها 599 طفل وذلك عام 2018.

جهود الدولة لحماية ورعاية حقوق الطفل:

انطلاقا من الأهمية القصوى لمرحلة الطفولة في حياة الانسان وضرورة رعايتها اجتماعيا وصحيا وتعليميا، حيث انها تؤسس لرجال ونساء المستقبل الذين سيحملون على عاتقهم المسئولية الاجتماعية والتنمويــــة من اجل رفعة الوطن، تهتم الدولة اهتماما خاصا بتلك المرحلة وذلك يتمثل في وضع مادة خاصة بالطفـــــل في الدستــــور وهي المادة رقم (80).

في مجال التعليم:

إعداد الاستراتيجية القومية للتعليم (2014-2030)

أن يكون التعليم متاحاً بجودة عالية للجميع دون تمييز.

مبادرة تعليم الفتيات في مصر (التعليم المجتمعي، والفرصة الثانية).

التوسع في التعليم الفني وخاصة للإناث.

بعض المبادرات في مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصاديا:

مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة سبتمبر 2019 وحتى الآن.

مبادرة التأهيل النفسي للأطفال بالفن بثلاث جمعيات بشمال سيناء من خلال اتفاقيات تهدف الى تحقيق اسرة آمنة وعقد مؤتمرات علمية لمناهضة العنف الأسرى.

منح معــاش للأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفــال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساســي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهرياً لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي وفقا للشروط والاحكام التي اتخذتها وزارة التضامن.

مصادر البيانات:

مصادر محلية:

الدستور المصرى2014

تقديرات السكان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2020.

الإحصاءات الحيوية نشرة المواليد والوفيات 2019.

بيانات وزارة التضامن الاجتماعي 2020.

وزارة التربية والتعليم والتعليم