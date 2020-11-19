علماء وباحثون يناقشون البيئة والمخلفات الصلبة في مصر بالاعلى للثقافة.. اليوم

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ تنظم لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس ومقررها الدكتور السيد الحسيني، ندوة”البيئة والمخلفات الصلبة في مصر”؛ وذلك في تمام الخامسة من مساء اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك بها كل من: الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ومستشار برنامج المناخ العالمي GEF ويتحدث حول تحديات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، والدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة الدولة لشؤون البيئة.؛ ويتحدث حول: الإدارة المتكاملة للمخلفات في ظل القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زكريا فؤاد فوزي أستاذ بالمركز القومي للبحوث واستشاري بمركز تحديث الصناعة ويتحدث حول تدوير المخلفات الصلبة الزراعية ثروة للتنمية المستدامة، والكيميائي شرف إمام سلامة وموضوع مداخلته بعنوان المكتب العلمي للخدمات البيئية والبيولوجية؛ ويقدم عرض تجربة البراجيل ومشروع: استخدام التكنولوجيا في نشر ثقافة فصل المخلفات المنزلية من المنبع في الريف والحضر، ويدير الندوة الدكتور حمدي هاشم عضو لجنة الجغرافيا والبيئة وخبير الدراسات البيئة.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تبث الندوة “أونلاين” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:

صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CU