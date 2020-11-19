فوز 11 شركة عالمية ومصرية بـ82 منطقة للبحث عن الذهب في مصر ضمن أكبر مزايدة عالمية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها شهر مارس الماضى والتى حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق ، حيث تقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى ، وقد فازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الاسترالية – والشركات الكندية Barrick GOLD geolgy – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة – SRK و4 شركات مصرية تضم MDEAF – والعبادى – وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة – وإبداع فور جولد، وأضاف أن عمليات البحث والاستكشاف ستتم وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة بشكل فورى للإسراع بالعمليات على أن يتم إصدار القانون عند تحقيق الكشف التجارى للإنتاج ، وأوضح أن العروض المقدمة للمزايدة جرى تقييمها بشفافية واضحة وفق التقييمات المالية والفنية المنشورة على الموقع الالكترونى للمزايدة بموقع هيئة الثروة المعدنية .

وأشار الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان نتائج المزايدة للدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لقطاع التعدين ومتابعته لاستراتيجية تطويره ، من أجل وضع الثروة المعدنية فى المكانة التى تستحقها على طريق زيادة مساهمتها فى الدخل القومى لمصر وإقامة صناعات لتعظيم القيمة المضافة من خلال استراتيجية لتطوير الثروة المعدنية التى لاقت ترحيبا من المستثمرين ،وأكد على الاستمرار فى إصلاح قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعدينى مستغلين ما حققته مصر من نجاحات وإصلاح اقتصادى والاستقرار اقتصادياً وسياسياً وأمنياً ، واستحداث إطار تشريعى ملائم للتعدين وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ وهو ما يهم المستثمرين وخاصة فى مجال التعدين .

وأعلن الوزير طرح جولة ثانية تضم باقى مناطق المزايدة الأولى وهى 208 قطاعا على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية، مشيرا إلى أن الطرح بذلك سيكون على مدار العام وذلك من خلال الإعلان عن المناطق التي تم ترسيتها وإعادة المناطق الأخرى وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فرصاً مستمرة للاستثمار التعدينى فى مجال الذهب.

وشهد المؤتمر إعلان الملا عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة اعتباراً من اليوم وحتى منتصف مارس 2021 وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة حوالى 16 كيلو متراً مربعاً، مشيراً لوجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة.