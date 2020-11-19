الاجتماع الثالث لآلية المشاورات السياسية بين جامعة الدول العربية و وزارة الخارجية البرازيلية

. عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في سبتمبر 2015 وقد ترأس وفد الامانة العامة السيد السفير د. خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وترأس وفد وزارة الخارجية البرازيلية السيد السفير كينيث دا نوبريجا مساعد وزير الخارجية البرازيلي للمشاورات الثنائية في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وبمشاركة المختصين من الجانبين. تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر تطورات القضية الفلسطينية، والازمات القائمة في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الارهاب وانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بالإضافة الى إيران، كما تناول الاجتماع التطورات السياسية في أمريكا الجنوبية، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والجهود المبذولة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19). كما تم ايضا التأكيد على أهمية مواصلة المشاورات وعقد الجولة الرابعة في وقت يتفق عليه الجانبان مستقبلاً للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات بين الدول العربية والبرازيل، وبما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.