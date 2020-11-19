قرض جديد من البنك الدولي لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد إتمام المراجعة الأولى لتسهيل استعداد ائتماني قدره 5.2 مليار دولار.وأوضح بيان النقد الدولي، أن “شريحة تبلغ 1.6 مليار دولار سيجري صرفها فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق”.وقال: “حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا”.

من جهته، أكد وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي، أن بلاده نجحت في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا بحزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررا.وأشار، إلى أن “الصندوق رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019 – 2020 إلى 3.5% بدلا من 2%، في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة”.

المصدر: “رويترز + وكالات”