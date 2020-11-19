الوزير احمد عساف يهني النائب عاطف مغاوري

تلقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ،نائب رئيس حزب التجمع البرقية التالية :”الاخ المناضل النائب عاطف مغاوري ..باسمي شخصيا وباسم كل العاملين في مكتب تلفزيون فلسطين في القاهره نرسل لكم اجمل التبريكات والتهاني بمناسبه فوزكم في عضويه مجلس النواب المصري وبرقيه تهنئه من الاخ الوزير احمد عساف المشرف العام على الاعلام الرسمي الفلسطيني (( الاخ المناضل النائب عاطف مغاوري ..نبرق لكم التحيات والأمنيات والتبريكات بمناسبه فوزكم المستحق بعضويه مجاس النواب المصري ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في خدمه الشعب المصري وآلامه العربيه ))

*المشرف العام على الاعلام الرسمي الفلسطيني

الوزير احمد عساف