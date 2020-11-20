” الرى” :تعميم منظومة التحول الرقمي في جميع جهات الوزارة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري اجتماعاً بحضور الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.

وتجدر الاشارة الى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومة لمتابعة عقود مشروعات الخطة الإستثمارية بما يُسهل عملية اعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ ، كما تشتمل على منظومة لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها ، ومنظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة ، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها.

و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.