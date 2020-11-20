فتح باب المشاركة بمبادرة الثقافة بين ايديك ويعلن علن عن الشروط

في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان (الثقافة بين إيديك) يتشرف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي بدعوة حضراتكم للمشاركة في الفعاليات الثقافية التي ينظمها المجلس اونلاين ومن بينها سلسلة حلقات ثقافية عربية بعنوان ( اقرأ معانا)، وتتضمن السلسلة قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات أو فصل أو تقديم أحد كتبه أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو بعض القصائد الشعرية أو تقديم لعمل قام بترجمته من إحدى اللغات إلى اللغة العربية

ويقدمها للمهتمين بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل (بحد أقصى 10 دقائق)؛ ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على الفيسبوك واليوتيوب

مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر

ويشرفنا دعوة حضراتكم للمشاركة بإبداعاتكم التي ستعرض على صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالي

صفحة أمانة المؤتمرا

https://www.facebook.com/conferencedepartment

قناة أمانة المؤتمرات على اليوتي

https://www.youtube.com/c/أمانةالمؤتمراتالمجلسالأعلىللثقاف

(ملحوظة: لن يتم عرض التسجيل إلا في الموعد المحدد لكل مداخلة وليس قبل ذلك)

وللراغبين في المشاركة رجاء إرسال التسجيل عبر الماسينجر ه

او عبر الإيميل التالي : wael_shalaby74@yahoo.co

أو عبر الواتساب على الرقم 00201008888132mنا. ةوب/ت ة:. . . م 00201008888132