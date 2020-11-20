مهرجان أسوان السينمائي و أهم 100 فيلم للمرأ

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد الإعلان عن نتيجة إستفتاء ينظمه المهرجان لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهي الأفلام التي تنقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي أبدعتها المخرجة كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الطويل والذي يمتد لأكثر من 100 عام .

وأكدت إدارة المهرجان أن الإستفتاء يشرف عليه الناقد الكبير كمال رمزي وتعده الناقدة ناهد صلاح، بمشاركة عددا كبيرا من النقاد العرب من المحيط إلى الخليج، إضافة للنقاد العرب المقيمين في الخارج .

وتتضمن الأفلام التي ستخضع لاختيارات النقاد لتحديد أفضل 100 فيلم عربي للمرأة 1421 فيلما روائيا طويلا، منها 946 فيلماً من مصر، و110 فيلماً من سوريا، و90 فيلماً من المغرب، و64 فيلماً من العراق، و55 فيلماً من لبنان، و53 فيلماً من الجزائر، و47 فيلماً من تونس، و29 فيلماً من فلسطين، و15 فيلماً من الأردن، فضلاً عن 3 أفلام من السعودية، وفيلمين من كل من اليمن، والإمارات، والبحرين، وليبيا، وفيلم من كل من الكويت وسلطنة عمان والسودان.

وقال الناقد الكبير كمال رمزي المشرف على الإستفتاء: قائمة الأفلام التي سيتم اختيارها تتيح فرصة دراسة الاتجاهات الفكرية في النظر إلى المرأة وقضاياها، خاصة أن النقاد المشاركون في الاختيار من الموثوق في رؤاهم ودقة معاييرهم التي تراعي الأفكار البناءة والمستوى الفني.

وقالت الناقدة ناهد صلاح التي تقوم بإعداد الإستفتاء: يحقق هذا الاستفتاء جزء من رسالة وهدف مهرجان أسوان تجاه المرأة، كوسيلة للكشف عن حضورها في المشهد السينمائي سواء كصانعة للأفلام أو كموضوع لها ومحور رئيسي محرك لأحداثها، كما يشمل الاستفتاء السينما العربية بأكملها لرصد صورة حقيقية للمرأة على شاشاتها.

وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، برعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل .