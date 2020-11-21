“اولياء امور مصر” : طلاب الثانوية العامه لديهم تخوف من شكل الامتحان

قالت داليا الحزاوى ” مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر” ان اولياء الامور المرحلة الثانوية اعربوا عن تخوفهم وقلقهم من شكل الامتحان وطبيعة الأسئلة وذلك لان دائما يسمعون تصريحات ان الامتحان سيكون أسئلته معتمدة علي الفهم ومهارات التحليل والربط عكس ما كان سابقا التي كانت الاسئلة تعتمد علي الحفظ والتلقين ولكن يروا ان يلزم ان تقوم الوزارة بتدريب الطلاب علي طبيعة الاسئلة من خلال عرض نماذج للامتحان حتي لا يتفاجيء الطالب اثناء الامتحان من نوعية الأسئلة وايضا حتي نكسر حاجز الخوف والقلق المسيطر علي الطالب وولي الامر ويساعد الطالب علي مراجعة اسلوب مذاكرته وللاسف المدارس لا تقوم بواجبها ومساعدة الطالب في تدريب علي النظام الجديد وتضيف الحزاوي اننا لا نطلب هذا المطلب من اجل حفظ اجابات الأسئلة فجميعا نعلم ان هذا العصر قد انتهي ولكن نريد ان نطمئن ان اسلوب المذاكرة في الطريق الصحيح ومع توافر التابلت فالامر سهلا جدا ان تقوم الوزارة تحميل من الحين للاخر نماذج محاكاة للامتحان لجميع المواد