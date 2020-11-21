“اولياء امور مصر” : طلاب الثانوية العامه لديهم تخوف من شكل الامتحان
قالت داليا الحزاوى ” مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر” ان اولياء الامور المرحلة الثانوية اعربوا عن تخوفهم وقلقهم من شكل الامتحان وطبيعة الأسئلة وذلك لان دائما يسمعون تصريحات ان الامتحان سيكون أسئلته معتمدة علي الفهم ومهارات التحليل والربط عكس ما كان سابقا التي كانت الاسئلة تعتمد علي الحفظ والتلقين ولكن يروا ان يلزم ان تقوم الوزارة بتدريب الطلاب علي طبيعة الاسئلة من خلال عرض نماذج للامتحان حتي لا يتفاجيء الطالب اثناء الامتحان من نوعية الأسئلة وايضا حتي نكسر حاجز الخوف والقلق المسيطر علي الطالب وولي الامر ويساعد الطالب علي مراجعة اسلوب مذاكرته وللاسف المدارس لا تقوم بواجبها ومساعدة الطالب في تدريب علي النظام الجديد وتضيف الحزاوي اننا لا نطلب هذا المطلب من اجل حفظ اجابات الأسئلة فجميعا نعلم ان هذا العصر قد انتهي ولكن نريد ان نطمئن ان اسلوب المذاكرة في الطريق الصحيح ومع توافر التابلت فالامر سهلا جدا ان تقوم الوزارة تحميل من الحين للاخر نماذج محاكاة للامتحان لجميع المواد