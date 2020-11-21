الأربعاء.. أفلام شادى عبد السلام وداود عبد السيد بالثقافة السينمائية

ضمن برنامج أنشطة وفعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى “كلاسيكيات السينما التسجيلية”، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر الجارى بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

وقال السيناريست والناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه سيعرض فيلم “شكاوى الفلاح الفصيح” للمخرج شادى عبد السلام، انتاج ١٩٧٠، وحاز على جائزة مهرجان فينيسيا الكبرى ١٩٧٠ للافلام القصيرة، كما سيعرض فيلم “وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم” انتاج عام ١٩٧٦، للمخرج داود عبد السيد، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة “الأفنجدلين” من مهرجان أوبرهاوزن بألمانيا، وجائزة جمعية النقاد .