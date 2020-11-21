السودان يقاطع الاجتماع الوزاري لسد النهضة

أعلن السودان أنه قرر عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية المزمع عقدها اليوم السبت بشأن سد النهضة.وأوضحت وزارة الري والموارد المائية في السودان في بيان لها أن هذا القرار يأتي تاكيدا لمواقف الخرطوم السابقة التي دعت لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة.وحسب البيان، فإن ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، “أكد في رسالة بعث بها لسليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب المواقف بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية”.وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرض للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.والخميس، أعلن وزير الري السوداني أن “مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وطلب مد المفاوضات لمدة 10 أيام ليس له جدوى”.

المصدر: وكالة السودان للأنباء