ورشة الزيتون تحتفي بالتجربة الإبداعية للكاتبة بهيجة حسين.. غداً الإثنين

*كتب محفوظ علي:

تحتفي ورشة الزيتون بالتجربة الإبداعية للكاتبة بهيجة حسين،وذلك فى السابعة من مساء غداً الاثنين 23 نوفمبر وذلك للاحتفال بمسيرتها الإبداعية الطويلة. يدير الندوة الكاتب الروائى الدكتور محمد إبراهيم طه..ويشارك عدد من النقاد والمبدعين، للإدلاء بشهادات حول إبداع الكاتبة السردى، ويقدم البعض دراسات حول نصوصها الروائية، ومن المشاركين الشاعر والناقد جاد، والشاعر والناقد أسامة حداد أسامة حداد، والدكتور الناقد صلاح السروى، والكاتبة والناقدة دكتورة د.فاطمة الصعيدي، والكاتب الروائى جمال زكى مقار، والكاتبة الروائية هالة البدرى، سامية أبوزيد، أمانى الشرقاوى،

شاركت بهيجة حسين فى الحركة الطلابية فى السبعينيات، وعملت صحفية بارزة فى جريدة الأهالى، وصدرت لها خمس روايات وهى: (رائحة اللحظات 1992، وأجنحة المكان 1995، ومرايا الروح 1997، والبيت 1999، وحكايات عادية لملء الوقت).

ويجدر بالذكر أنه وخلال عدة سنوات قامت ورشة الزيتون العريقة بتكريم العديد من الأدباء العرب والمصريين بصفة خاصة وقد قامت الورشة بقيادة شعبان يوسف خلال السنوات الأخيرة بتكريم أسماء بارزة فى الثقافة العربية على سبيل المثال لا الحصر لكل منهم بصمته الإبداعية الكبيرة والألقاب (حجاج أدول ، محمود الوردانى ، عزة رشاد ، سلوى بكر ، سعيد الكفراوى ، هالة البدرى ، اعتدال عثمان ، جار النبى الحلو، سحر توفيق ) وغيرهم الكثير والكثير .

..عنوان الورشة: 1 شارع محمد ابراهيم، المتفرع من شارع سليم الاول، بجوار قصر الطاهرة، وبالقرب من محطة مترو سراى القبة.

وعدد من أعضاء ورشة الزيتون