“تكنو” ” سبارك 6 يقلب الموازين في سوق الهواتف المصري.. نفاذ الكمية الأولى من الهاتف بعد دقائق من طرحه

أطلقت شركة تكنو الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة، أحدث هواتفها في السوق المصري “سبارك 6” بمواصفات فريدة تلبي كافة رغبات المستهلكين وبأسعارفي متناول الجميع.

ويأتي طرح الهاتف الجديد ضمن سلسلة سبارك، والتى حققت نجاحات قوية في مختلف الأسواق التي طرحت بها، ولا سيما السوق المصري لجمعها بين أحدث المواصفات التي يبحث عنها المستهلكين بأسعار مقبولة.

عقب إطلاقه بالسوق المصري.. نفاذ الكميات المطروحة للحجز المسبق من Spark 6 خلال دقائق

وبأتى الهاتف بتصميم أنيق وعصري وشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة بالأضافة إلى 4 كاميرات خلفية في شكل دائري مميز بدقة 16 ميجابكسل مع ذاكرة وصول عشوائي محسّنة تبلغ 4 جيجابايت على نسختين من الجهاز الأولى بسعة ذاكرة 64 جيجابايت والثانية 128 جيجابايت مع معالج الألعاب عالى الأداء G70 Octa-core و بطارية ذات حجم كبير بسعة 5000 ملي أمبير تتحمل العمل الشاق طوال اليوم.

وتقدم تكنو كل ذلك بسعر مميز 2741 جنيه للنسخة سعة 64 جيجابايت ، والنسخة الثانية سعة 128 جيجابايت بسعر 2371 جنيه، وسيأتى مع شاحن سريع 18 وات وسماعة مانعة للضوضاء.

“تكنو” تطلق Spark 6 في السوق المصري بموصفات وأسعار لاتقبل المنافسة

وأعلنت الشركة عن نفاذ الكمية المخصصة للحجز المسبق وتستعد خلال الفترة المقبلة لطرح كمية إضافية.

من جانبه قال كالوس ديفيد مدير العلامة التجارية لتكنو مصر، إنه سعيد بطرح الشركة أحدث هواتفها في السوق المصري سبارك 6 ولاسيما أنه يأتى بعد النجاح الباهر التى حققته سلسلة سبارك حول العالم نظرا للإمكانيات الرائعة التى توفراها تلك السلسة للمستهلكين.

مدير تسويق تكنو: سبارك 6 تفوق على هواتف الفئة المتوسطة من حيث الإمكانيات والتسعير

وتابع” ديفيد”، أن حرص الشركة على طرح أحدث هواتف سلسلة سبارك في السوق المصري؛ لما يتمتع به تلك الهواتف من مميزات ومواصفات تكنولوجية تتماشي مع احتياجات المستهلك المصري والتى تتطور بشكل يومي وتقوم الشركة بدراستها للعمل على توفيرها في منتجاتها.

كالوس ديفيد: تكنو حرصت على طرح “سبارك6” في السوق المصري بعد نجاحه عالميا

ومن جهته، قال خالد دسوقي مدير التسويق للعلامة التجارية تكنو مصر، إن هناك إقبال كبير على شراء هاتف سبارك 6 في السوق المصري حتى إنه خلال يومين من إطلاق حملة الحجز المسبق للهاتف نفذت الكمية الأولى المخصصة للحجز.

وتابع “دسوقي” نفاذ الكمية الأولى من هاتف سبارك 6، يدل على ثقة المستهلكين في منتجات تكنو وتفوقها في الإمكانيات والتسعير على باقي هواتف الشركات الأخرى المنافسة.

وأكد، دسوقي، على حرص الشركة على سرعة توفير كمية جديدة من هاتف سبارك 6 خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الشركة تستعد لإطلاق المزيد من الهواتف الذكية التى ستبهر المستهلك المصري خلال الفترة المقبلة.