هواوي تكنولوجيز تحتفل بمرور عشرين عاماً على تطور عملها في مصر

تحتفل شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمرور 20 عاماً على بدء عملها في قطاع الاتصالات المصري، وذلك على هامش مشاركتها في معرض Cairo ICT للعام الخامس عشر على التوالي. تأتي مشاركة الشركة في المعرض حرصاً على تقديم أفضل وأحدث الحلول والتقنيات في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستعرض خلال مشاركتها هذا العام أبرز المشروعات والابتكارات التقنية التي استطاعت ان تطورها وتنميها بالتعاون مع السوق المصري على مدار العشرين عاماً الماضية.

فنسنت صن: مصر واحدة من المقرين الرئيسين لهواوى في شمال أفريقيا ونعمل من خلالها على تقديم خدمات تقنية وموارد بشرية لـ 28 دولة بالمنطقة

تعمل شركة هواوي على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تمكين الشركات والمؤسسات في كافة القطاعات والصناعات، والعمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم جهود التحول الرقمي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحويل مصر الى مركز إقليمي، مما يعزز النمو الاقتصادي في مصر والمنطقة.

وفي هذا الإطار، أعرب فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لهواوي مصر عن سعادته وعظيم فخره بما قدمته هواوي في السوق المصري من حلول وتقنيات متقدمة كان لها أثراً كبيراً على المساهمة في تحقيق تواصل للأفراد بعضها البعض من خلال تطبيق الاستمرار في دعم المستهلك المصري ومختلف الصناعات من اجل تقديم مستقبل ذكي. يأتي ذلك من خلال دعم مجموعة شبكات المستهلك، ومجموعة مؤسسات الأعمال، ومجموعة أجهزة المستهلك، ومجموعة السحابة والذكاء الاصطناعي”.

فنسنت صن: ساهمنا في إحداث ثورة رقمية في مصر وندعم جهود الدولة لتحقيق رؤية 2030 في إطار التحول الرقمي وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف فنسنت “إن الوقت بين بداية عملنا بالصين والدخول الي السوق المصري لم يكن ببعيد. فقد بدأت هواوي عملها بالصين منذ عام 1988 ولها الان فروع في أكثر من 170 دولة، وتقدم خدماتها لما يقرب من 3 مليار شخص، كما يعمل بها أكثر من 194 ألـف موظف حول العالم من أكثر من 160 جنسية. وفي عام 2000 دخلنا السوق المصري وكانت مصر من أوائل البلدان التي نعمل بها في منطقة شمال أفريقيا نظراً للأهمية الاستراتيجية لمصر ومركزيتها التجارية والتكنولوجية بالنسبة لدول المنطقة، ومن خلال مصر نقدم خدمات للموارد البشرية، والدعم الفني الى 28 دولة بشمال أفريقيا”.

فنسنت صن: نستثمر مجهوداتنا في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال العديد من المبادرات وبرامج التدريب إيماناً بأهمية دعم رؤية التحول الرقمي في مصر

وأكد الرئيس التنفيذي لهواوي مصر على اهتمام الشركة بالشباب المصري الموهوب حيث تعمل الشركة على نقل تجاربها التكنولوجية عبر إعداد كوادر شبابية مصرية رائدة في عالم تكنولوجيا الاتصالات من خلال تنظيم العديد من المبادرات، وبرامج التدريب التي تعمل على تمكين الشباب الموهوب من معرفة الاحدث، وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعليه، عملت هواوي على مدار العشرين عاماً الماضية على تطوير الإبداعات التكنولوجية في مصر وتسعى لاستكمال مسيرتها في نقل خبراتها ومعرفتها للشباب. ولذلك، أطلقت هواوي العديد من المبادرات مثل برنامج “بذور من اجل المستقبل”، وبرنامج “iTB” بنك المواهب لسد فجوة سوق العمل. وتهدف تلك البرامج الى بناء جيل من الشباب القادر على مواصلة التحول الرقمي ووضع مصر على ريادة منصة تكنولوجية الاتصالات في شمال أفريقيا. فمن خلال برنامج ICT Talent Bank الذي تم طرحه مؤخرا، حيث تهدف هواوي إلى تطوير مهارات الشباب، وإشراكهم في المسابقات الدولية، ونقل المعرفة التكنولوجية وتدريب طلاب وخريجي الجامعة من خلال خبراء دوليين من شركة هواوي والحصول على شهادات معتمدة من جهات لها مصداقية يعترف بها سوق العمل.