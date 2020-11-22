وزيرا النقل المصري والفرنسي يشهدان توقيع الإتفاقية التنفيذية للقرض الخاص بإعادة تطوير وتأهيل الخط الأول للمترو

شهد كلا من الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل ونظيره الفرنسي السيد /جان باتيست وزير النقل الفرنسي توقيع الإتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو للمشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو حيث قام بتوقيع الإتفاقية كل من الدكتور / عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق و السيد/ فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة و السفير الفرنسي بالقاهرة السيد /ستيفان روماتيه

أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية – عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية لافتا إلى أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل .

مضيفا أن هذا التوقيع يأتي في إطار إهتمام وزارة النقل بأعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتحديث لما تم تنفيذه من خطوط مترو الأنفاق ولا سيما الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يعتبر العمود الفقري لشبكة خطوط مترو الأنفاق العاملة والمخطط تنفيذها وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطوط شبكة المترو الجديدة وذلك حرصاً من الدولة على تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري والحفاظ على الأصول واستمرارية صيانة هذا المرفق الحيوي الهام.

واوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو على مرحلتين الأولى تشمل أعمال تطوير أنظمة الأشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربية بتكلفة تبلغ حوالى 751 مليون يورو يتم تمويل الشق الأجنبى لها من خلال قروض بمبلغ 605 مليون يورو ، والباقى بقيمة 146مليون يورو يمول من الخزانة العامة للدولة ، والمرحلة الثانية تشمل أعمال تطوير الوحدات المتحركة (شراء عدد 32 قطار وإعادة تأهيل لعدد 23 قطار) بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو (جارى التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لها) مشيرا الى ان وزارة النقل لديها خطة لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة .

وأضاف الوزير أنه يجري حالياً نهو إجراءات التعاقد مع المكتب الإستشاري الإيطالي Italfer للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشاري الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفني في مرحلة الطرح والتقييم والترسية.