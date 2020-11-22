الرئيس يفتتح الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020

إفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA وعقب انتهاء فعاليات الإفتتاح ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل كلمة أمام الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم السيد الدكتور /مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد / جان تود مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة للسلامة على الطرق السيد جان باتيست وزير النقل الفرنسي المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني السيد اوجاستين ماليمبا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للكونغو الديمقراطية السادة الوزراء الحضور الكرام إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن نلتقى اليوم جميعاً وللعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA الذى يقام برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي كان لرعاية سيادته للمعرض اكبر دافع لنا لتنفيذه في ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم وهذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل .الريادة والنمو انطلاقا من قطاع النقل شرايين التنمية وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام يعتبر قطاع النقل قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام ولاشك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية الى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة السادة الحضور الكرام منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية . كما تُولى القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً – وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 – بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – موانئ بحرية – نقل نهرى – موانئ برية وجافة ومراكز لوجستية – التحول الرقمي ) . إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع الى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات وتسهيل حركة الانتقال بين الاقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين . ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة من خلال الآتي : .. التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانى البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق . …. التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة .. تعميم التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على تشغيل الشركات الوطنية المحلية بمهندسين و فنيين و عمال مصريين واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية فى حالة الحاجة الى ذلك . توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل . تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل المختلفة والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية. تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل . … إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص (EPC+F – PPP – . … رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الاساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة. فى مجال الطرق والكبارى : فقد أدى توفير وإقتناء معدات إنشاء الطرق الحديثة التي تعمل بتكنولوجيا عالية ومعدلات تنفيذ وإنتاجيه كبيرة وجودة عالمية إلى نجاح مصر في تخطيط وتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري وأهمها: 1. إنشاء 7000 كم طرق في إطار المشروع القومي للطرق . 2. إنشاء عدد (22) محور / كوبري في إطار مشروع محاور النيل . 3. تطوير ورفع كفاءة 9600 كم طرق من شبكة الطرق الرئيسية الحالية وفور تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري فقد تم بدء العمل فى المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة FDR – CIR لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة والتي تعتمد علي إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في أعمال صيانة الطرق لقد شهد قطاع الطرق والكباري تطورا كبيرا وانعكس هذا التطور على مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، وقد ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيا