9 أحزاب ممثلة باللجنة العامة لمجلس الشيوخ

قال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن هناك مادتين بمشروع لائحة المجلس تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية؛ تقضي الأولى بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية والتي تنص عليها اللائحة فتفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وبالتالي سوف يمثل 9 أحزاب باللجنة العامة للمجلس.. وهم كالتالي:

1- حزب مستقبل وطن 149 مقد.

2- حزب الشعب الجمهوري ممثل 17 مقعد.

3- حزب حماه الوطن ممثل 11 مقعد.

4- حزب الوفد ممثل 10 مقاعد.

5- حزب التجمع ممثل 4 مقاعد.

6- حزب مصر الحديثة ممثل 4 مقاعد.

7- حزب المؤتمر ممثل 4 مقاعد.

8- حزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد.

9- حزب المصري الديمقراطي 3 مقاعد.