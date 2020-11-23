تزاحم الناخبين أمام لجان إعادة انتخابات النواب فى قنا

شهدت لجان مركز قوص جنوبى محافظة قنا، توافد طوابير وتزاحم من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى تجرى اليوم والغد بالمحافظة، وشهدت اللجان منذ الساعات الأولى إجراءات أمنية مكثفة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ورش وتعقيم اللجان.

ويتنافس على المقعد 18 مرشحا، 4 مرشحين بالدائرة الاولى لمركز قنا، 4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و4 مرشحين بالدائرة الثالثة لمراكز نجع حمادى ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعة لمراكز أبو تشت وفرشوط.

وتضم محافظة قنا 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألف و373 مواطنا.

كانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.