غدا.. انطلاق مؤتمر “أهم التطورات في قطاع الأعمال” لبحث الرؤى المستقبلية للقطاع

ينطلق غدا الثلاثاء مؤتمر “أهم التطورات في قطاع الأعمال العام”، لمناقشة أبرز ما تم من إصلاحات والرؤى المستقبلية الطموحة في مختلف القطاعات.

يعقد المؤتمر والذي تنظمه مؤسسة عالم المال تحت عنوان “خطوات جريئة ورؤية واضحة”، تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام، ويستعرض ماتحقق فعليا على أرض الواقع وما تم من التطورات التكنولوجية وعملية الرقمنة والمستجدات في المشاركة مع القطاع الخاص.

كما يناقش المؤتمر معوقات التعديلات التشريعية في قانون قطاع الأعمال العام، فضلا عن تأهيل وتدريب العمالة والمبادرات التي تمت في هذا المجال الفرص الاستثمارية في القطاعات المطروحة علي مجتمع الأعمال وخطط طرح حصص من الشركات في البورصة أو المستثمرين فضلا عن مشاكل الطاقة و تسعيرها و تأثيرها علي شركات القطاع و ماهي الحلول ؟

يأتى ذلك بالتزامن مع ما حققه قطاع الاعمال العام من خطوات جريئة في عملية الاصلاح علي ارض الواقع في العديد من الشركات القابضة و التابعة و هو ما سينعكس إيجاباً علي القطاع و الاقتصاد المصري .. كما بدأت وزارة قطاع الاعمال العام برسم خطط طموحة في العديد من القطاعات مثل السيارات والقطن والغزل والنسيج والفنادق والحديد والتجارة الداخلية وتطوير الشركات الصناعية و الرقمنة و التحديث التكنولوجى وغيره.

يحظى المؤتمر سنويا باهتمام بالغ وحضور كبير من قبل قيادات وزارة قطاع الاعمال ورؤساء الشركات القابضة والتابعة والخبراء الاقتصاديين وقيادات العمل المصرفى واسواق المال ووسائل الاعلام المختلفة .