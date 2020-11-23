القبض على المنسق العام لتنظيم داعش الارهابي في مطار بغداد الدولي.

القى جهاز مكافحة الارهاب بالعراق القبض على المنسق العام لداعش الارهابي في مطار بغداد الدولي .

واوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول :” ان القبض على هذا الارهابي تم بعد متابعة دقيقة ، وكان قادماً من احدى الدول ، ويريد عقد اجتماع في بغداد ” .

فمن خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لعصابات داعـش الإرهابية المُكنى {أبو نبأ} بعمليةٍ فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي.

حيثُ جرى له تتبُع دقيق من قبل إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب مُنذ إنطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد إجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد).

وقد عُرف المُكنى {أبو نبأ} بنشاطه الإرهابي مُنذ العام ٢٠٠٣ حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها”القاعدة وداعـش” وكان يستقبل توجيهات برسائل ورقية مُحررة من ما يُعرف بوالي ( العراق )، حيث تم تُكلفه بمهام إدارة وتنسيق أعمال العصابات الإرهابية في العراق وتشكيل المفارز الأمنية والعسكرية والإعلامية ضمن قاطع مُحافظة بغداد، وقد جاءت هذه العملية العملية بسرية تامة ونجاح باهر .