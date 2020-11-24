دورة تثقيفية في “عمال مصر” للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا

دعت دورة تثقيفية عمالية ،العمال في جميع مواقع العمل الإستمرار في إتباع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،مشيدة بجهود الدولة بكافة وزارتها وقطاعاتها المختصة لمواجهة “الفيروس” ،والقضاء عليه ..

جاء ذلك خلال دورة تدريبية تثقيفية لتأمين بيئة العمل بخصوص الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا في مواقع الانتاج نظمتها سكرتارية التثقيف برئاسة المهندس خالد الفقي ،وهي واحدة من ابرز السكرتاريات التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،تنسيقا مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ،شارك فيها 50 نقابي ونقابية مع بعض النقابات العامة ،واللجان النقابية ببعض مواقع العمل ،إضافة إلى قيادات النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ،وحاضر فيها الدكتور احمد الشريف الامين العام لمؤسسة القادة .

الدورة التي إنتهت فعاليتها أمس الإثنين ،وبدأت أمس الأول الأحد ،أكدت على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة و الوقوف يدا واحدة لمواجهة كافة الازمات التى تمر بها البلاد،خاصة الأوبة وتداعياتها ،موضحة أهمية إستمرار دورات التدريب والتثقيف لتوعية العمال والنقابيين بطرق الوقاية والمواجهة ..

وأشارت الدورة التثقيفية إلى دور العمال والنقابات في المشاركة في حملات التوعية الميدانية و على وسائل التواصل الاجتماعى ومساعدة مؤسسات الدولة لمكافحة الأمراض والأطقم الطبية علي مستوي الجمهورية بالاضافة الى تقديم كافة المعونات الطبية و الغذائية الممكنة ، والقيام بأي عمل يقلل فرص انتشار فيروس “كورونا المستجد “من النيل من أبناء الوطن.