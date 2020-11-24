نقابة الاطباء تخاطب الصحة لإدراج كورونا كسبب للوفاة فى مستخرجات الأحوال المدنية لشهداء الأطباء

لقاءات ومباحثات كثيرة تمت بين أعضاء نقابة الأطباء والمسئولين فى وزارة الصحة ود ايمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية والمسئولة عن ملف الشهداء من أجل تعديل سبب الوفاة المدون بشكل ثابت فى شهادة الوفاة لشهداء كورونا من الأطباء وهو ان الوفاة ناتجة عن التهاب رئوى حاد دون الإشارة الى كورونا كسبب وبالتالى حرمان أسرة الشهيد من زيادة المعاش باعتبارها إصابة عمل

و خاطبت النقابة العامة للأطباء كلاً من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتور محمد عبدالوهاب رئيس مكتب وزيرة الصحة لإدراج مرض كورونا المستجد “كوفيد- ۱۹ كسبب للوفاة في مستخرجات الأحوال المدنية

لإحتسابها إصابة عمل وبالتالي احتساب المعاش بناء على ذلك

وأوضحت النقابة في خطابها ..

إيماءاً الي تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2020 م وقرار رئيس الوزراء وقرار السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بهيئة التأمين الصحي بخصوص معاملة الإصابة بمرض كورونا المستجد “كوفيد19 معاملة الأمراض المهنية واحتساب الوفاة الناتجة عن ذلك إصابة عمل

حيث أن شهادات الوفاة الصادرة لشهداء الفريق الطبي ومنهم الأطباء غير مدرج بها مرض كورونا المستجد “كوفيد- ۱۹” كسبب للوفاة مما كان سبباً لرفض هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية احتساب معاشات اسر الشهداء طبقا للوفاة بسبب إصابة عمل.

لذا طالبت النقابة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط ومصلحة الأحوال المدنية لإدراج مرض كورونا المستجد “كوفيد- ۱۹ كسبب للوفاة في مستخرجات الأحوال المدنية واستدراك هذا التصحيح لمن صدرت لهم شهادات وفاة حتي يتم حصول أسرهم على مستحقاتهم القانونية المترتبة على الوفاة بسبب إصابة العمل