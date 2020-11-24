اولياء الامور يطالبون باستكمال مناهج الترم الثانى للعام المنقضي

قالت داليا الحزاوى” مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر” ان من اول الدراسة كانت هناك مطالب لاولياء الامور بضرورة استكمال المناهج التي لم يتم شرحها في الترم التاني للعام الماضي لوجود فيروس كورونا لانهم يعلموا ان هناك مواد تراكمية مثل قواعد النحو واللغة الانجليزية والرياضيات وهذا دليل علي حرص الجميع علي تعليم اولادهم ولكن لم يتم ذلك للأسف لان هناك مناهج مكدسة في العام الدراسي والوقت لا يسمح بذلك كما ان اولياء الامور عند عرض موضوع التقييم بالابحاث اعترضوا ولكن الوزارة اصرت واعتبرتها وسيلة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا نظرا للفائدة العظيمة التي تعود علي الطالب !

وهذا يعكس مدي اهتمام غالبية اولياء الامور بالتعليم ولكن نرجو ان الوزارة تاخد في اعتبرها القلق المشروع لدي اولياء الامور في ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا ومطالبهم هو رفع الغياب وكل ولي امر يكون مسئول علي ابنة وكذلك مراجعة نسبة اعمال السنة و بالنسبة للمدارس اللغات فقد وجد اولياء الامور عدم توافر حصص في القنوات التعليمية لهم . وتناشد داليا الوزارة بضرورة توفير لمدارس اللغات العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية خصوصا ان في اتجاه لكثير من اولياء الامور الاعتماد عليها خوفا من الموجة التانية لجائحة كورونا

كذلك متابعة ما يستجد من احداث واتخاذ قرار مناسب من غلق المدارس واستكمال العام الدراسي بالدراسة عن بعد و دراسة الغاء الحشو في مناهج للتخفيف في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب هذا الوباء