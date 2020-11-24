“أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور” يشيدان ببث مناهج العلوم والحساب باللغة الإنجليزية لطلاب اللغات

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن وزارة التعليم استجابت لمطلب هام خاص بالطلبة وأولياء أمورهم وهو بدء بث البرامج الخاصة بمنهجي “العلوم والحساب” باللغة الإنجليزية لمدارس اللغات علي قناة “مدرستنا”.

وأضافت عبير، في تصريح صحفي، أن الاتحاد والائتلاف طالب وناشد أكثر من مره الأيام الماضية ضرورة بث البرامج الخاصة بمناهج العلوم والحساب باللغة الإنجليزية لطلبة المدارس اللغات، حيث كانت توجد برامج بالعربي فقط وليس للغات، وهو ما أثار غضب واستياء أولياء الأمور.

وأشادت عبير باستجابة وزارة التربية والتعليم لمطالبات أولياء الأمور والطلاب، مؤكده أن هذا القرار سيشجع الطلاب أكثر علي متابعة القنوات التعليمية لأنها تلبي رغباتهم ومطالبهم.

وكان إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في الفيس بوك، شهد الأيام والأسابيع الماضية، مطالبات كثيرة من أولياء الأمور من الأمهات بضرورة بث برامج العلوم والحساب لطلاب مدارس اللغات باللغة الإنجليزية حتي يتمنكوا من متابعتها.

وأعلنت قناة “مدرستنا” اليوم الإثنين، أنه بناء على طلب أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور، تُعلن قناة “مدرستنا” عن بث البرامج الخاصة بمنهجي، “العلوم” والحساب” باللغة الإنجليزية لطلبة المدارس اللغات، بِدأً من الأسبوع الحالي.