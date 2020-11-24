أزمة بين “الطيران المدني” و”الاستثمار” بسبب “الأمر المباشر”

قررت وزارة الطيران المدني منح أحد رجال الأعمال الإماراتيين 187 ألف متر تقريبا بالأمر المباشر من المنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي بنظام حق الانتفاع لاستثمارها خارج مشروع إيربورت سيتي .

رفضت هيئة الاستثمار منح الأرض لرجل الأعمال بالأمر المباشر، واشترطت عمل مناقصة وطرح الأرض أمام الجميع للحصول على أعلى سعر، خاصة أن المنطقة المحددة لم يتم توضيح السعر المناسب للمتر بها، وتغير هذا السعر طبقا لنوع النشاط وعدد السنوات التي يتم منحها للمستثمر، كما أنه لا توجد ضرورة لاستخدام الأمر المباشر طبقا للقانون الذي يبين الحالات التي تسمح بذلك .

المنطقة المحددة تم منحها لشركة سابقة بإجمالي 9 مليارات جنيه، وتم فسخ التعاقد معها لأسباب قانونية، ورغم ذلك يجري حالياً تقنين الأمر من خلال مستشارين قانونيين بوزارة الطيران للتحايل على قرار هيئة الاستثمار الذي رفض الأمر المباشر وطالب بتطبيق القانون .