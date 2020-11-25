“الجامعة العربية” :جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب أجريت في أجواء من السلاسة والانضباط.
واصلت بعثة جامعة الدول العربية متابعة المرحلة الأولى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 ببعض المحافظات المعنية بهذا الاستحقاق .
وفي هذا الصدد، رصدت البعثة الالتزام الميداني بالضوابط القانونية و الضمانات التنظيمية المتعلقة بالأداء الانتخابي، بإشراف قضائي كامل ، وفق القوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها مسجلة الوعي الكامل لرؤساء اللجان بإجراءات الافتتاح والاقتراع والإغلاق .
كما سجلت البعثة أعلى درجات الجاهزية والإسهام الفعال لقوات الأمن لتأمين الفضاءات الانتخابية من أجل تحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في ظروف من الطمأنينة ، وذلك بموازاة الترتيبات اللوجستية و الصحية الوقائية المتبعة لضمان سلامتهم وحمايتهم في ظل تداعيات جائحة. ” كورونا ” الأمر الذي ساعد على تكريس فعل انتخابي سلس ومنضبط.
و في هذا السياق، تعرب البعثة عن خالص الشكر للتعاون البناء لرجال ونساء القضاء المشرفين على لجان الاقتراع من أجل تسهيل أدائها في متابعة مجريات الاقتراع ، بشكل مستقل و حيادي ، في أفق رفع تقرير عند نهاية هذا الاستحقاق النيابي من معالي الأمين لجامعة الدول العربية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين