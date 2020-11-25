مع بداية الموجة الثانية لـ كورونا ” … ” الصحة ” توجه بزيادة مستشفيات العزل في كل محافظة

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة مستشفيات العزل في كل محافظة وفق الاحتياجات لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بجانب مستشفيات الحميات والصدر والعزل المخصصة لاستقبال تلك الحالات ، خاصة مع بدء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا .

وقررت تشكيل غرفة أزمات مركزية ، لمتابعة سير العمل بمستشفيات الحميات والصدر، على أن تضم استشاريين علميين بمختلف التخصصات الطبية لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي من خلال الاستشارات الطبية في التعامل مع الحالات وبروتوكولات العلاج، ومتابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى بهذه المستشفيات .

وأوصت بانعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كلا من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أكدت على توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم.

وشددت على ضرورة التنسيق مع المحافظين ومديري المديريات ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي بالأماكن العامة والمقاهي والمطاعم؛ تجنبا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد خاصة مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة .