خبير اقتصادي : شهادات ” رد الجميل ” تحمي صغار المودعين بعد خفض سعر الفائدة

أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن قرار البنك المركزي بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم، ويشجع على الاستثمار، وتعافى النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%، دليل على استقرار السياسات النقدية، وخفض نسب الفائدة؛ وهو “اتجاه عالمي” في الوقت الحالي، ويدعم الاستثمار؛ كما أن له نتائج مرتبطة بتخفيض التكاليف الاستثمارية وتشجيع للمستثمر ودعم للاستثمار في البورصة، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد.

وأضاف أن مجمل التخفيض حوالي 4% منذ بداية تداعيات كورونا بغرض تشجيع الاستثمار ولإنتاج، وفيما يخص كبار السن وأصحاب المعاشات فهناك شهادات استثمار بعائد 15% تسمى شهادة رد الجميل والدولة تطرحها للغرض الاجتماعي بجانب شهادات الاستثمار بالبنوك الحكومية الكبرى والتي يصل العائد عليها لحوالي 12%، لافتًا إلى أن أصحاب شهادات الاستثمار الحالية لن يتأثروا بـ “القرار الشجاع” الذي يسهم في مواجهة نسب التضخم ويشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وقال الشافعي: العبرة ليست بسعر الفائدة، ولكن بسعر التضخم، ففى بعض الأوقات كان سعر الفائدة يقترب من 20%، ولكن وصلت نسبة التضخم أى زيادة الأسعار إلى 33%، مما يعنى أنه عندما تكون زيادة الأسعار وصلت لنسبة 33% والفائدة 20%، فالحقيقة أن الوديعة تتآكل، ولكن الآن قلت نسب التضخم ومعها تقل نسب الفائدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل والمودعين.

وتابع إٔن الفائدة المنخفضة، تشجع على الاقتراض، وذلك سيشجع على اتجاهين، إذا كان المقترض مستثمر، فسيزيد استثماره، وسيحصل العديد من الأشخاص على فرص العمل، ومن ناحية أخرى، إذا كان المقترض مستهلكا، سيزيد حجم النشاط والنمو، ومواصلة تحفيز الاستثمار وزيادة حجم السيولة في السوق، وبالتالى زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية بما يحقق زيادة في الإنتاج واستمرار توافر السلع والمنتجات، بما يحافظ على الاستقرار السعرى، والأمر الذي يجعل هناك سيطرة على عدم ارتفاع معدل التضخم الذي يعمل على تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومن ثم عدم الوقوع فى مأزق الركود.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.