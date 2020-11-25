خبير اقتصادي : شهادات ” رد الجميل ” تحمي صغار المودعين بعد خفض سعر الفائدة
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن قرار البنك المركزي بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ومواجهة التضخم، ويشجع على الاستثمار، وتعافى النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%، دليل على استقرار السياسات النقدية، وخفض نسب الفائدة؛ وهو “اتجاه عالمي” في الوقت الحالي، ويدعم الاستثمار؛ كما أن له نتائج مرتبطة بتخفيض التكاليف الاستثمارية وتشجيع للمستثمر ودعم للاستثمار في البورصة، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد.
وأضاف أن مجمل التخفيض حوالي 4% منذ بداية تداعيات كورونا بغرض تشجيع الاستثمار ولإنتاج، وفيما يخص كبار السن وأصحاب المعاشات فهناك شهادات استثمار بعائد 15% تسمى شهادة رد الجميل والدولة تطرحها للغرض الاجتماعي بجانب شهادات الاستثمار بالبنوك الحكومية الكبرى والتي يصل العائد عليها لحوالي 12%، لافتًا إلى أن أصحاب شهادات الاستثمار الحالية لن يتأثروا بـ “القرار الشجاع” الذي يسهم في مواجهة نسب التضخم ويشجع على الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وقال الشافعي: العبرة ليست بسعر الفائدة، ولكن بسعر التضخم، ففى بعض الأوقات كان سعر الفائدة يقترب من 20%، ولكن وصلت نسبة التضخم أى زيادة الأسعار إلى 33%، مما يعنى أنه عندما تكون زيادة الأسعار وصلت لنسبة 33% والفائدة 20%، فالحقيقة أن الوديعة تتآكل، ولكن الآن قلت نسب التضخم ومعها تقل نسب الفائدة، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل والمودعين.
وتابع إٔن الفائدة المنخفضة، تشجع على الاقتراض، وذلك سيشجع على اتجاهين، إذا كان المقترض مستثمر، فسيزيد استثماره، وسيحصل العديد من الأشخاص على فرص العمل، ومن ناحية أخرى، إذا كان المقترض مستهلكا، سيزيد حجم النشاط والنمو، ومواصلة تحفيز الاستثمار وزيادة حجم السيولة في السوق، وبالتالى زيادة الطلب على الاقتراض لتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية بما يحقق زيادة في الإنتاج واستمرار توافر السلع والمنتجات، بما يحافظ على الاستقرار السعرى، والأمر الذي يجعل هناك سيطرة على عدم ارتفاع معدل التضخم الذي يعمل على تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومن ثم عدم الوقوع فى مأزق الركود.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.