قريبا.. افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي

أوضح رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مؤمن عثمان، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة المخصصة لمتحف مطار القاهرة الدولي، للوقوف على سير الأعمال بها تمهيدا لافتتاحه الوشيك، ووضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفي، وجاري الآن الانتهاء من أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع. ومن المعروف، أن متحف المطار كان عبارة عن صالة عرض بمبني ركاب ٣ وكان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة. وأكد، عثمان أن هذا المتحف له دورا هاما كعنصر جذب جديد في مطار القاهرة الدولي وذلك للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، حيث أن المتحف يوجد بصالة عرض بمبني ركاب ٣ ، وأشار الى أن هذا المتحف كان قد تم افتتاحه من قبل عام ٢٠١٦، إلا أن الوزارة قررت توسعة المتحف وتغير قاعة العرض بقاعة أكبر بنفس المبني وإضافة عدد أكبر من القطع لإثراء العرض به، فالمتحف يضم الآن حوالي ٧٠ قطعة أثرية، بعد أن كان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية. ومن أهم القطع المعروضة مومياواتين، في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونه. أما المومياء الثانية ترجع إلى العصر المتأخر، وتصور رجلا في الوضع الاوزيري. بالإضافة إلى تمثال من البرونز للمعبودة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس. كما تضم القطع ايضا مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر.