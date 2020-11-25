أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال الدورة (12) للمجلس الوزاري العربي للمياه

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء في أعمال الدورة (12) للمجلس الوزاري العربي للمياه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي هذا الإطار، صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن السيد أحمد أبو الغيط أشار في كلمته الافتتاحية إلى أهمية موضوع المياه باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، ولفت إلى ارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي للدول العربية، التي بسبب شح المياه فيها، تضطر إلى استيراد نصف ما تحتاجه لتغطية حاجاتها الغذائية الأساسية.

وفي هذا السياق، شكر السيد أحمد أبو الغيط المجلس على حرصه لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي المشترك لوزراء المياه والزراعة، واعتبر هذا العمل المشترك نموذجاً جيداً لمعالجة المواضيع المشتركة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضح المصدر أن السيد الأمين العام شدد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك لاقتسام المياه العابرة للحدود، وحذّر من الإجراءات الأحادية وانتهاج سياسة الابتزاز المائي لدول الجوار، داعياً إلى تبني لغة الحلول الوسط والإدراك المتبادل لحاجات كل طرف.

وحول سرقة إسرائيل للمياه الفلسطينية، نبّه السيد أبو الغيط إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من الاستمرار في سرقة الموارد الفلسطينية، مؤكداً أن المياه واحدة من قضايا الحل النهائي، وأشاد في هذا الصدد بالتقرير الفني الجيد الذي أعدته دولة فلسطين حول تأثير سياسة ضم الأراضي الفلسطينية على مصادر المياه.

وختم المصدر بأن السيد أبو الغيط رأى في تأجيل عقد المنتدى العالمي التاسع للمياه بالسنغال إلى غاية 2022، فرصة سانحة يتعين على الجانب العربي اغتنامها لضمان مشاركة عربية فعالة في هذا الحدث العالمي الهام.