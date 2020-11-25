مترو الأنفاق تنفى ما تردد عن توقف حركة القطارات بالخط الأول لسوء الأحوال الجوية

نفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق تنفى ما تردد عن توقف حركة القطارات بالخط الأول لسوء الأحوال الجوية مؤكده على أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بأنتظام وبكامل طاقتها .

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشرة عبر أحد المواقع الإلكترونية حول توقف حركة القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديده بسبب هطول الأمطار نتيجة سوء الأحوال الجوية .

حيث أكدت الشركة في بيانها ان هذا الخبر عار تماما من الصحة وان حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بإنتظام فى الإتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال أو توقف .

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره .