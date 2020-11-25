البطولة الدولية للتجديف.. تختتم فعالياتها في مدينة أسوان

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، اختتمت أمس فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف “الكاياك” والتي نظمتها مدينة أسوان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان، خلال الفترة من 21 الى 23 نوفمبر الجارى

شهد حفل الختام توزيع الجوائز وشهادات التقدير والميداليات على الفائزين، حيث قام أعضاء مكتب الهيئة في أسوان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية والمطبوعات والنشرات الأثرية والسياحية عن مناطق الجذب السياحي والاثري المختلفة التي تتمتع بها مصر عامة ومدينة أسوان بصفة خاصة.

وأوضحت رئيس قطاع السياحة الداخلية في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إيمان محمود، أن فعاليات هذا السباق انطلقت من المنطقة المحيطة بجزيرة معبد فيلة بأسوان، لما تتميز به من هدوء مياه النيل والمناظر الطبيعية الجميلة لصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيلة في خلفية السباق، وجاء اختيار مصر وخاصة مدينة أسوان.

وأشارت، إلى أن هذا السباق يعتبر جزء من منافسات سباق اليوروتور EuroTourSup، مؤكدة أهمية استغلال هذه البطولة فى الترويج لمدينة أسوان خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتوقف هذه الأنشطة الرياضية فى أوروبا، إلى جانب بحث مقومات الجذب السياحى الثقافية المختلفة بما يعزز من قيمتها التنافسية

شارك في المسابقة عدد من اللاعبين من الدول الأجنبية، كما شارك في فعاليات السباق لاعبين من نادي أسوان للكاياك تشجيعا للمتسابقين ولتعريف لاعبي نادي أسوان برياضة التجديف، واستكمل المتسابقين ١٤ كم، وفاز بالمركز الأول رجال متسابق من بيرو، والمركز الثاني متسابق من روسيا، كما فاز بالمركز الاول والثاني سيدات من روسيا، والمركز الثالث من سويسرا.. . م:سويسرا.