خالد العناني يستقبل سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة

​استقبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، سفير دولة طاجيكستان في القاهرة السفير ضراب الدين قاسمي، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

وقدم العناني خالص التهنئة لـ«قاسمي»، على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وأن يتم بحث زيادة سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وتناول اللقاء امكانيه تنظيم دورات تعليمية للعاملين في مجال السياحة، ومناقشة امكانية إعادة استئناف رحلات الطيران المباشره بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من السائحين من دولة طاجيكستان لزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة وشواطئها الخلابة والمشمسة .

وفي نهاية اللقاء، قدم. العناني خالص امنياته للسفير باقامة سعيده في بلده الثاني مصر، وأشار إلى أن الوزارة سوف تسعى لتقديم كل ما لديها من خبرات في مجال السياحة والآثار والمتاحف، ودراسة فرص الاستثمار السياحي بين البلدين.