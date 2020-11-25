“الطيران المدني” تنفى إسناد مشروعات بالأمر المباشر.

تابعنا بإهتمام مانشر في جريدتكم والموقع الإلكترونى ” الأهالى ” بتاريخ الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 تحت عنوان ” أزمة بين الطيران المدني والاستثمار بسبب الأمر المباشر ” والذي تضمن قيام وزارة الطيران المدني بمنح أحد رجال الأعمال الإماراتيين 187 ألف متر تقريبا بالأمر المباشر من المنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة الدولي بنظام حق الانتفاع لاستثمارها خارج مشروع إيربورت سيتى و رفض هيئة الاستثمار منح الأرض لرجل الأعمال بالأمر المباشر .

وإعمالاً بحق الرد وحرصاً من المركز الإعلامى لوزارة الطيران المدنى على تحقيق مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأى العام، ونأكد لسيادتكم الآتى:

أولاً: تنفى وزارة الطيران المدنى إسناد المشروع المشار إليه عاليه بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال الإماراتيين ، حيث أن وزارة الطيران وشركاتها التابعة تلتزم بتطبيق القوانين المصرية الخاصة بالمناقصات بما يتوافق مع مبدأ الشفافية والنزاهة.

ثانياً: تم عقد إجتماع بين وزير الطيران المدنى ورئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 18 نوفمبر 2020 حيث كان الاجتماع مثمر جداً ولم يتطرق إلى إسناد أى مشروع بالأمر المباشر لأى جهة بعينها ، وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن تقدم هيئة الاستثماركافة سبل الدعم لجذب الاستثمارات الجديدة بقطاع الطيران المدني ،كما أن هناك تنسيق وتعاون مستمروفعال بين وزارة الطيران المدنى والهيئة العامة للإستثمار لمتابعة تنفيذ المشروعات القائمة ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.

وتهيب وزارة الطيران المدنى بضرورة التواصل مع المصادر الرسمية بالوزارة ، حرصاً على عدم إثارة البلبلة حيث أن هذه المرحلة تطلب تكاتف جميع الجهود من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية