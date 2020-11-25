أبرزها أسعار الطاقة وفتح أسواق خارجية.. تحديات تواجه “سينا للمنجنيز” يسردها رئيس الشركة

قال محمد عادل يحيى رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة قدمت خطة تطويرية منذ 5 سنوات فى دعم القطاع الإدارى بها ، لافتاً الى أن الشركة استمرت فى صناعة المنجنيز منذ عام 73 19وحتى الآن، متابعاً أن ما يميز الشركة أنها تتنوع فى المنتجات ولم تتعرض للخسائر على الرغم من الظروف التى مرت بها.

وأوضح رئيس سيناء للمنجيز، أن اهم ما يميز القطاع أنه متنوع فى الخامات ” الحديد ، الجبس ، أكسيد الحديد ” وتلك الخامات متوفرة فى عدة مناطق ” سيناء ، الفيوم ، البحر الأحمر ” .

وأكد رئيس الشركة، أنه يتم استخراج أوكسيد الحديد وأنواع أخرى أكبر قيمة مثل” الذهب الأبيض” ، كما يتم توليد خامة الكاولين من الصحراء، وخام الجبس.

وأوضح يحيى، أن الجانب الصناعى فى التعدين ، يضم نوعين الأول صناعة السبائك وهو المصنع الوحيد الذى يتم التصنيع به فى إفريقيا ، النوع الثانى صناعة الفيرو مانجنيز ويتم استيراده أيضاً بشكل جزئى من الخارج.

وتابع أن شركة سيناء للمنجنيز تعتبر من أكبر مصانع الجبس فى مصر ، وتنتج الجبس المكثف ، كما تقدم خدمات عديدة من خلال ميناء الشركة ، التى تستخدم داخلها الحفارات والمعدات الحديثة.

وأشار يحيى، الى أن الشركة قامت بفتح مناجم للمنجنيز فى مصر كأول شركة بافريقيا تقوم بهذا العمل ، موضحا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مع جنوب افريقيا عن طريق السفارات المصرية والعلاقات الدبلوماسية للمشاركة فى زيادة الاستثمارات والتعاون ، حيث تعد جنوب افريقيا من الدول الكبرى التى تمتلك منجنيز يليها دولة موزمبيق، كما اتجهت الشركة إلى الدول العربية للاستثمار مثل المغرب.

ولفت رئيس سيناء للمنجنيز، إلى أن الشركة تحتاج إلى دعم سياسى ومالى بجنوب إفريقيا ، موضحاً أنه من أجل التسويق تحتاج إلى مستثمرين بالخارج.

وأكد الى أن الشركة تحاول تأهيل الأفران من خلال تبطين جسم الأفران ، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الشركة تتمثل فى ” التسويق” لذا نحتاج مندوبين للتسويق.

وأوضح رئيس سيناء للمنجنيز أن ميناء أبو زنيمة يستقبل 35 ألف طن وتم تطويره فى الفترة الأخيرة ، وأيضا تم عمل سير شحن للرمل لتحميله على المركب بشكل مباشر .

وعن التحديات التى تواجه الشركة ، أكد يحيى أن أسعار الطاقة تعد أبرز المشكلات التى تواجه “سيناء للمنجنيز” ، وتم إنشاء خط غاز فى منطقة أبو رديس ، ولكن تم توقف العمل به نتيجة لزيادة أسعار المازوت.

وأشار إلى أنه تم إنشاء خط كهرباء من الضغط العالى ، لتعويض خط الغاز الذى تم توقف بسبب زيادة أسعار المازوت.

واختتم حديثه بأنه تم عمل كراسة شروط بجامعة عين شمس لإعادة تخطيط ميناء الشركة ، لافتاً أنه الوحيد الذى يطل على ميناء شرق آسيا.

وتعتبر سيناء للمنجنيز أقدم شركة تعدين فى مصر ، تخصصت بهذه الصناعة.