تحت رعاية الفنانة أ.د/ إيناس عبد الدايم – وزيرة الثقافة

و أ.د/ هشام عزمي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ وأ.د/ دليلة الكرداني- مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس؛ بدعوة حضراتكم لحضور ومتابعة أمسية فنية وثقافية بعنوان”تعزيز التراث الثقافى وتنمية الصناعات الثقافية”.

تبدأ الأمسية التي تشرف على تنظيمها الفنانة أ.د/ سهير عثمان “منسق عام الأمسية”؛ في تمام في الخامسة مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 بكلمات افتتاحية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة

يعقبها افتتاح معرض للفنون التشكيلية ببهو المجلس الاعلى للثقافة بعنوان: “(تراثيات معاصرة) ببهو المجلس لجيل الرواد والوسط والشباب ( فى فنون المسـطحات من (تصـوير زيتى/رسم أكواريل/جرافيك/كمبيوجرافيك/باتيك/ طباعة يدوية/ طباعة رقمية/معلقات نسجية فنون المجسمات كالنحت والريليف).

ويعقبه ببهو مركز الهناجر عرض للأزياء التراثية التقليدية من(محافظات سيناء – أسوان – الواحات البحرية – سوهاج – النوبة ) لمخرج العرض د/محمد الشريف؛ ومصممة الأزياء لبنى هشام؛ وعرض للازياء التراثية المعاصرة لمصممة الأزياء الدكتورة ليلى المغربى.

ويعقبه عرض ورش حية للحرفيين ( فى مجال الكليم – السجاد – الفخار –– الخياميــــــــة – الزجاج – المعشق – الطرق على النحاس ) بســاحـة الهنـاجر.

** تقام الأمسية بالتعاون بين لجان الفنون التشكيلية والعمارة ولجنة الموسيقى والأوبرا والباليه ولجنة التراث الثقافي غير المادي والفنون الشعبية

ويساهم في تنظيم الفعالية قاع الفنون التشكيلية برئاسة أ.د/ خالد سرور؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أ.د/ أحمد عواض؛ وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة د/ خالد جلال

وذلك في إطار رسالة وزارة الثقافة بالتأكيد على تعزيز التراث بمصر وأهميته والعمل على إحياؤه ودوره فى تشكيل وتغذية الوجدان وترسيخ الهويه الحضارية للإنسان المصرى والذى يأتي فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

**تقبلوا تحيات فريق #أمانة_المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة

**تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحضور بالتسجيل المسبق عبر الواتساب على رقم 01005831617

**لا يسمح بدخول القاعات بدون ارتداء الكمامة