أمن الجمارك في ميناء رفح يحبط محاولة تهريب عملات معدنية أثرية

علمت” الأهالي”، أن الوحدة الأثرية في ميناء رفح البري، وبالتعاون مع سلطات الجمارك، نجحت اليوم في ضبط 9 عملات معدنية أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد. وكان، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية حمدي همام، قد أوضح أنه بعد تلقي الوحدة الأثرية في شمال سيناء بلاغ من سلطة جمارك رفح البري، أنه تستبه في أثرية مجموعة من العملات المعدنية بحوزة أحد المسافرين، وعلي الفور، تم تشكل لجنة أثرية متخصصة، والتي بدورها أكدت أثرية هذه العملات. تم مصادرة العملات لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. العملات المضبوطة ترجع للعصر اليوناني من فترة حكم الاسكندر الاكبر، وهي دائرية الشكل ومصنوعة من المعدن ويصور علي أحد أوجه العملة الإله زيوس جالس علي العرش يمسك بيده اليسري نسر واليد اليمني الصولجان وكتابات باللغة اللاتينية لأسم الاسكندر الأكبر وعلي الوجه الاخر صور الاسكندر الأكبر مرتديا جلد الأسد تشبها بهرقل.