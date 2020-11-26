أماني عباس
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نائب رئيس نادى اصحاب الجياد أماني عباس تعلن إنضمامها إلى حزب التجمع بالأسكندرية :نسعي لإستكمال مسيرة نهضة “الحزب”

كتب جريدة الأهالي
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أعلنت الأستاذة  أمانى عباس نائب رئيس نادى اصحاب الجياد عن إنضمامها إلى عضوية حزب التجمع في محافظة الأسكندرية ..وقالت على صفحتها على “الفيس بوك” :”على بركة الله وتوفيقه أتشرف بإعلان إنضمامي لحزب التجمع بالأسكندرية ،بقيادة النائب أحمد شعبان ،أمين عام “الحزب” بالمحافظة،والأمين العام المساعد ،وأمين التنظيم د. أحمد المحاسب ،ولإستكمال مسيرة نهضة حزب التجمع بالاسكندرية ..والله الموفق والمستعان ” ..

يجدر بالذكر أن الأستاذة أماني عباس ،نائب رئيس نادى اصحاب الجياد،ومن الشخصيات العامة والمرموقة ،ولها دور خدمي كبير..

جريدة الأهالي
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