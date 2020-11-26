مصر تدين استهداف الشقيق.

تُدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠، استهداف “ميناء الشقيق” بجنوب المملكة العربية السعودية مما أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

هذا، وتُعيد مصر التأكيد على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية.

وتُعرب مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.